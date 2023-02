Oito adeptos "casuals" do Benfica ficam em prisão preventiva

Redação com Lusa

Este grupo de adeptos faz parte dos 30 detidos numa operação da PSP junto de grupos de adeptos "casuals" do Sporting e do Benfica, indiciados por ofensa à integridade física agravada, roubo, coação, receção de imagens proibidas e envolvimento numa alegada violação de um jovem de 16 anos

Oito dos 13 adeptos do Benfica detidos numa operação realizada pela PSP, em Lisboa, ficam em prisão preventiva, segundo as medidas de coação conhecidas este sábado no Campus da Justiça, anunciaram advogados dos arguidos.

Este grupo de adeptos faz parte dos 30 detidos numa operação da PSP junto de grupos de adeptos "casuals" do Sporting e do Benfica, indiciados por ofensa à integridade física agravada, roubo, coação, receção de imagens proibidas e envolvimento numa alegada violação de um jovem de 16 anos.

"Continuo a achar, e vou plasmar isso no meu recurso, que os indícios são manifestamente insuficientes para uma medida destas, disse um dos advogados, Bruno Carrêlo Mota, à saída do Campus de Justiça, salientando que os adeptos que representa "ficaram todos em prisão preventiva".

Outros advogados disseram também aos jornalistas que pretendem recorrer desta sentença.

Segundo o canal SIC Notícias, os oito homens que ficam em prisão preventiva, tal como tinha sido pedido pelo Ministério Público, estão acusados da posse de droga e de armas, roubo agressões, coação e de participação na violação de um jovem de 16 anos.

Os restantes cinco adeptos do Benfica saíram em liberdade, embora com termo de identidade e residência.

Estes cinco estão ainda proibidos de contactar com testemunhas e arguidos neste processo, proibidos de frequentar estádios de futebol nos dias de jogos, têm de se manter a 500 metros dos recintos desportivos e estão sujeitos a apresentações diárias à PSP.

Na quinta-feira, 16 adeptos do Sporting foram libertados, proibidos de contactarem entre si e com os ofendidos e ainda proibidos "de se aproximarem e frequentarem todos os estádios a nível nacional nos dias em que existam jogos e as suas imediações, numa distância de pelo menos 500 metros".

Além dos 29 mandados de detenção fora de flagrante delito, a Polícia de Segurança Pública referiu que "foi ainda detido em flagrante delito outro indivíduo na posse de uma arma proibida, tratando-se de uma arma de fogo".

Este detido em flagrante delito foi libertado e os factos comunicados ao Tribunal de Sintra, explicou à Lusa fonte policial.

A par das 30 detenções, de indivíduos com idades compreendidas entre os 18 e os 47 anos, junto de "dois grupos afetos ao movimento dos "casuals"" de "leões" e "águias", foi apreendido "diverso material afeto a esta subcultura".

Entre os itens apreendidos estão três armas de fogo e mais de 750 munições de vários calibres, material pirotécnico, de petardos a potes de fumo e tochas, armas brancas e outros instrumentos artesanais, "13 artefactos de sinalização marítima", 5.840 doses de haxixe e 1.016 doses de heroína.