Puma é a nova patrocinadora da bola oficial da Liga Portugal

Depois da LaLiga e Serie A, a Puma vai patrocinar as bolas oficiais da I e II Liga nas próximas temporadas.

A Liga Portugal e a Puma oficializaram esta sexta-feira um contrato de patrocínio e licenciamento a longo prazo que fará com que a marca desportiva alemã patrocine as bolas oficiais de todas as competições profissionais durante as próximas temporadas.

O acordo, para além de fazer com que a Puma se torne a Official Match Ball e Official Technical Sponsor da Liga Portugal a partir de 2023/24, prevê uma cooperação de ambas as partes em projetos de marketing, eventos e ativações de marca.

Depois da LaLiga, em Espanha, e da Serie A, em Itália, a Puma dá entrada desta forma na I e II Liga portuguesa, num acordo alcançado há algum tempo, aquando de uma cerimónia da Liga Portugal em que marcaram presença o presidente Pedro Proença e Javier Ortega, diretor-geral da Puma para o Sul da Europa.

"É com enorme satisfação que iniciamos esta parceria com a Liga Portugal. Após a LaLiga e a Serie A, estamos muito entusiasmados por ver a nova bola Puma Orbita também em ação nos relvados portugueses e esperemos que ajude a proporcionar momentos espetaculares e performances ao mais alto nível", referiu o diretor da marca desportiva.

"Para a Liga Portugal, é um orgulho e um privilégio associarmo-nos a uma marca de nível mundial e com a notoriedade que possui a Puma. Este momento é o culminar de um longo processo negocial que começou com o interesse da Puma na Liga Portugal e no futebol profissional português, manifestado há mais de um ano, e é bem elucidativo do crescimento e da evolução das nossas competições e eventos e o caminho de excelência que as provas profissionais têm trilhado nos últimos anos. Esta parceria reforça o estatuto da Liga Portugal como uma das principais ligas europeias e fará da Bola oficial um ícone para 2023/24. É também motivo de enorme orgulho estar ao lado de LaLiga e Serie A, duas Ligas com quem temos relações profícuas e com quem teremos o prazer de trabalhar em eventos relevantes num futuro muito próximo", ressalvou, por seu lado, Proença.