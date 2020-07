Ofensas por orientação sexual e de género na lista negra da Liga

Clubes aprovam mão mais pesada na Disciplina na assembleia geral do organismo que tutela o futebol profissional

Os clubes da I e II ligas, hoje reunidos em assembleia geral do organismo que tutela o futebol profissional, entenderam enquadrar as ofensas de género e orientação sexual nos comportamentos discriminatórios punidos pelos regulamentos, já na próxima temporada.

Com este género de ofensas equiparado aos comportamentos racistas, tal medida afetará, sobretudo, as sanções relacionadas com o comportamento do público e está relacionado com a entrada em vigor das alterações à lei contra a violência no desporto (lei n.º39/2009).

A questão do comportamento do público conheceu outra alteração, que passa pela possibilidade de interditar uma parte ou setor do estádio, em vez de todo o recinto.

Ainda no que diz respeito à s alteração ao Regulamento de Disciplina, os clubes aprovaram multas quatro vezes mais pesadas para os atrasos no início ou reatamento, após intervalo, das partidas das competições.