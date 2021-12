"Obrigado ao Fernando e ao Governo português por confiarem na minha palavra"

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA., marcou presença na cerimónia que assinalou os dez anos da liderança de Fernando Gomes na FPF.

Presente na cerimónia que assinalou os dez anos da liderança de Fernando Gomes à frente da Federação Portuguesa de Futebol, esta terça-feira, na Cidade do Futebol, Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, sublinhou a amizade e a cumplicidade que os une.

"Tê-lo comigo na UEFA como vice-presidente é de inegável valor. Podemos sempre contar com ele; é calmo e ponderado, mas também firme e decidido", assinalou no discurso que fez, no qual agradeceu também a ajuda dada por Portugal à UEFA para completar competições em tempos de covid-19. Lisboa foi sede de uma inédita reta final da Liga dos Campeões, ainda em 2020, e depois, já este ano, foi o Porto a receber a final da Champions entre Chelsea e Manchester City, também numa altura complicada da pandemia. "Acreditaram na minha palavra num momento difícil e fizemos história, juntamente com o Governo português, porque confiámos uns nos outros", frisou. "Nem a crise da covid-19 parou Portugal", dissera antes, logo a abrir o discurso.

Ceferin lembrou ainda o apoio que sempre teve da parte de Fernando Gomes. "Apoiou-me desde o primeiro momento em que decidi candidatar-me à liderança da UEFA, e acreditem que não foram muitos a fazê-lo. Foi corajoso apoiar alguém da Eslovénia nessa corrida", assinalou, já depois de se ter curvado às qualidades do líder federativo. "Não é uma coincidência que tantos sucessos tenham acontecido no futebol português durante a presidência de Fernando Gomes. É um líder natural", elogiou.