Obras do novo estádio do Espinho regressam em outubro

O autarca anunciou ainda que a conclusão do projeto do arquiteto Diogo Lacerda estará concluído em setembro de 2023.

O presidente da Câmara Municipal, Miguel Reis, anunciou esta sexta-feira que regresso das obras do novo estádio do Espinho. Recorde-se que as mesmas estavam paradas há vários meses.

O autarca anunciou ainda que a conclusão do projeto do arquiteto Diogo Lacerda estará concluído em setembro de 2023.

"Estivemos sempre a par da situação e temos trabalhado em conjunto com a autarquia", disse o líder dos tigres, Bernardo Gomes de Almeida. "Um projecto desportivo ambicioso, à medida da grandeza do clube, exige a conclusão do estádio", acrescentou.

"Pela envergadura do novo empreiteiro, pelo compromisso que foi assumido com este projeto e também graças ao enorme esforço e trabalho de revisão, de melhoria e correção do projeto de especialidades feito pelo Município em conjunto com todas as partes envolvidas, temos todas as garantias que as obras poderão avançar ao ritmo que todos desejamos", afirmou o autarca.

O Espinho compete na Distrital da AF Aveiro.