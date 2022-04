Obras da Academia da AF Porto até ao final do ano

Contrato de cedência de terrenos com a Santa Casa da Misericórdiado Porto para a construção da nova casa da instituição foi assinado ontem

A AF Porto e a Santa Casa da Misericórdia do Porto assinaram esta quarta-feira o contrato relativo à cedência do direito de superfície de parte do terreno do Parque da Prelada, no centro da cidade do Porto, onde será construída a futura Academia da AF Porto. A cerimónia oficial decorreu no auditório da Santa Casa Misericórdia do Porto e, além do Provedor da instituição, António Tavares, e do presidente da AF Porto, José Manuel Neves, esteve também presente Fernando Gomes, presidente da FPF.

O prazo para o início das obras ainda não está definido, mas o presidente da AF Porto espera que "até ao final do ano possam arrancar" e que num máximo de dois anos "a nova casa possa ser inaugurada." Para José Manuel Neves, foi "um dia importante na história centenária desta instituição, que fica em condições de cumprir uma ambição e uma necessidade." "Agradeço à Santa Casa da Misericórdia por nos ajudar a cumprir este sonho antigo", afirmou, acrescentando que "este passo em frente irá permitir que os nossos jovens, seleções e todos os nossos filiados tenham uma casa que as dignifique."

Fernando Gomes, presidente da FPF, revelou que se esforçou para facilitar as conversações por reconhecer a importância destas infraestruturas para as associações distritais e regionais.

Fernando Gomes congratulou-se por as duas partes terem chegado a um acordo fácil e vantajoso para ambos. "Na Federação Portuguesa de Futebol sabemos que as infraestruturas são fundamentais para as associações distritais e regionais desenvolverem o seu trabalho e criámos incentivos para que todas sejam dotadas do seu próprio espaço. Em conversas com o Presidente José Neves identificámos que este seria um espaço que poderia ser aproveitado e desenvolvi esforços para facilitar as conversações entre as duas partes", informou o presidente da FPF. "Como portuense, e como antigo membro da membro da Mesa Administrativa da Santa Casa, fico muito satisfeito por ter ajudado a encontrar esta solução para este espaço que estou certo que irá ser muito nobre", salientou o líder federativo.



Três campos de futebol



O projeto inicial da academia, cuja área de implementação se estende por três hectares, prevê a construção de dois campos de futebol relvados (um deles de futebol de 11) e de outro campo de futebol de 11 de relva sintética. O projeto incluiu ainda um conjunto de infraestruturas desportivas necessárias para fazer face às necessidades dos três espaços. José Manuel Neves, presidente da Associação de Futebol do Porto, revelou que o futsal também terá a sua "casa", através de um protocolo que seu tempo será divulgado.