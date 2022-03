O último episódio da novela Palhinha?

Opinião de José Manuel Meirim

1 - Em primeiro lugar, uma referência ao atleta que vê o seu nome usado na designação de um caso jurídico. É usual - veja-se o "Caso Bosman" -, mas, achamos nós, não deixa de ser massacrante para a pessoa. Em segundo lugar, uma menção ao artigo que publicámos neste jornal no dia 17 de outubro do ano passado, intitulado "O imbróglio jurídico no «Caso Palhinha»". Nele chegámos ao sétimo episódio e anunciámos o eventual surgimento de mais episódios. Retomemos com espírito de informação.



2 -Em outubro passado afirmámos que o "Caso Palhinha" podia ser lido como um seriado a que só falta(va) (aparentemente) um último episódio, embora possamos - com risco calculado - antever o seu final. Relembremos o sétimo e último episódio da primeira temporada (onde ficámos).

O Tribunal Central Administrativo Sul, em 7 de outubro de 2021, com base em recurso da FPF, tendo por objeto a decisão do TAD, veio a considerar que o ocorrido na situação de facto no "Caso Palhinha" é uma questão emergente da aplicação das normas técnicas e disciplinares diretamente respeitantes à prática da própria competição desportiva e, consequentemente, revogou aquela decisão. No fundo, entendeu assente a incompetência material do TAD.