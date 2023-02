O novo regime jurídico das Sociedades Desportivas chama investidores

Visa maior regulação, podendo estar em vigor na próxima época.

No o dia 12 de janeiro, foi aprovada, em Conselho de Ministros, a Proposta de Lei do Governo que pretende rever o regime jurídico das Sociedades Desportivas (SD), com a perspetiva do secretário de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD) que a mesma comece a ter efeito já na próxima época desportiva.

Esta proposta tem como objetivos principais reequilibrar os direitos entre clubes fundadores e as SD, reforçar os requisitos de idoneidade dos investidores, aumentar a transparência das SD, e criar um regime contraordenacional e uma entidade fiscalizadora. Relembre-se, atualmente não existe quadro sancionatório nem entidade fiscalizadora das SD.