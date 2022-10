"O Mercado do Benfica conseguiu um mapa de tesouro junto de um colaborador externo do Benfica"

Rui Pinto esclareceu que o autor desse blog - onde foram expostos muitos documentos relativos ao Benfica - conseguiu "um mapa do tesouro" no final de 2016

Rui Pinto assumiu esta segunda-feira no julgamento do processo Football Leaks a responsabilidade pela obtenção da informação sobre o caso Luanda Leaks e rejeitou ser o autor do blogue Mercado de Benfica.

Rui Pinto esclareceu que o autor desse blog - onde foram expostos muitos documentos relativos ao Benfica - conseguiu "um mapa do tesouro" no final de 2016 junto de um colaborador externo do clube da Luz e que isso funcionou como um "guia sobre como aceder e ao que aceder em concreto" no Benfica.

"O Mercado de Benfica não era um projeto conjunto. Sempre disse que isso não tinha jeito, porque o Football Leaks não era isso. Tentei convencê-lo, mas ele não quis. Tivemos muitas discussões. Olhando para a divulgação da caixa de correio de João Medeiros, isso foi uma canalhice. Lamento profundamente que aquilo tenha acontecido, mas não vou pedir desculpa por uma coisa que eu não fiz", assinalou.

"O autor do Mercado do Benfica, no final de 2016, conseguiu um mapa de tesouro junto de um colaborador externo do Sport Lisboa e Benfica: um guia de como aceder e aquilo a que aceder em concreto", assegurou.

Ainda a propósito do autor do Mercado de Benfica, que nunca nomeou na sala de audiência, Rui Pinto revelou que esse indivíduo foi a primeira pessoa a aceder também à PLMJ, uma vez que nessa altura estava em Praga para um festival de música eletrónica.

"A ideia [para aceder à PLMJ] através de uma plataforma de download foi minha e acabou por resultar. Tivemos uma reunião onde eu falei da minha ideia, mas não fui eu que tratei do envio. [...] Disse-lhes "eu vou a Praga, tratam disso ou esperam que volte?". Eles trataram disso e o autor do Mercado de Benfica tomou as rédeas dessa situação", notou, além de descrever a divulgação online de caixas de correio eletrónicas na íntegra como algo "lamentável".