"O Governo beneficiou muito com os sucessos de Portugal, especialmente em 2016"

Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa numa cerimónia de homenagem a Fernando Gomes.

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, marcou esta terça-feira presença na cerimónia destinada a comemorar os dez anos de Fernando Gomes na presidência da Federação Portuguesa de Futebol, que decorreu na Cidade do Futebol.

"Nós temos a noção exata da importância destes 10 anos. São 10 anos que começam num Governo e continuam noutro, com planeamento. Sendo tão difícil haver consensos de regime em Portugal, houve, na federação, um consenso de todos os portugueses. Os portugueses aproximaram-se das seleções portuguesas. Os portugueses amam o futebol, em termos clubísticos. Poucas vezes vibraram com a Seleção. O que há de novo é que vibram há 10 anos com esta federação. Isso é mérito dos portugueses e do líder da federação", afirmou.

"Eu fui dirigente da FPF, com 25 anos, e dirigi missões ao Brasil, em plena revolução, tendo como treinador essa figura José Maria Pedroto, que era um colosso no futebol. Conheci o futebol na pré-história e o que era a federação, entre o amador e o quase profissional. Esse tempo teve um protagonista. Conheci-o como líder e como pessoa. Estamos aqui para agradecer-lhe, como líder e como pessoa. Não eram possíveis estes 10 anos com outra pessoa. É radicalmente humilde. Pode assistir a 20 vitórias ou a 50 derrotas, é humilde. É sempre humilde. Aprende todos os dias e todos os dias está a recomeçar. Quantas vezes não vivemos juntos momentos muito difíceis. Nunca lhe falhei com presença física ou telefonema. Antes, durante e depois dos jogos. Conheço-o como a palma da minha mão. O Governo beneficiou muito com os sucessos de Portugal, especialmente naquele ano de 2016", disse ainda Marcelo Rebelo de Sousa.