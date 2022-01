"O famoso "sistema" tem enchido a boca a muita gente neste país"

ENTREVISTA, PARTE I - Emanuel Medeiros fundou a SIGA (Aliança Global para a Integridade no Desporto) em 2015 e será esta quinta-feira eleito para um novo mandato à frente do organismo que pretende uma maior transparência e resposta à corrupção.

Emanuel Medeiros nasceu nos Açores, mas a sua ligação ao desporto começou no Porto, mais concretamente no Boavista. Foi diretor-geral da Liga Portugal, fundador e presidente da European League (EL) e trabalhou em comités da UEFA e FIFA. Preocupado com os escândalos de corrupção e a pouca transparência, fundou, em 2015, a SIGA, sigla inglesa para Aliança Global para a Integridade no Desporto. Foi eleito CEO em 2017 e inicia hoje um segundo mandato, consciente que muito está por fazer.

O que o leva a propor-se a um novo mandato?