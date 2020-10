O caso Vieira/Costa entre outras "relações perigosas": mistura de poderes provoca azia

O atual difícil contexto económico e social é um dos principais fatores para o fim da normalização de "relações perigosas" que já vêm do passado e que sempre foram encaradas com leveza. A O JOGO, dois especialistas no assunto sublinham que o mundo da bola deixou de ser terreno fértil para dividendos eleitorais à conta da "toxicidade"

As presenças de António Costa e de Fernando Medina na Comissão de Honra da candidatura de Luís Filipe Vieira a um novo mandato na presidência do Benfica trouxeram para as primeiras páginas o debate sobre as delicadas relações entre a política e o futebol.