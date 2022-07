Número de jogadores inscritos na FPF sobe em relação à primeira época de pandemia

Número de futebolistas passou de 196044 para 197951, tendo a maior subida ocorrido no futebol feminino

A época 2021/2022 marcou uma subida nos jogadores inscritos na Federação Portuguesa de Futebol em relação à temporada 2019/2020, a primeira marcada pela pandemia da covid-19.

O número de jogadores passou de 196044 para 197951 futebolistas, tendo o futebol feminino verificado o maior aumento em relação às temporadas assinaladas (18,2%). Por outro lado, o futsal perdeu praticantes nos dois sexos.

No futebol feminino, que com o futsal feminino bateu o recorde de inscrições numa só temporada, os números aumentaram a nível sénior e também na formação, enquanto no futebol masculino aumentaram apenas os seniores e desceram os da formação.