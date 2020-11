Novo Estado de Emergência leva AF Aveiro a parar as competições que organiza

Campeonatos de futebol e futsal organizados pela AF Aveiro regressam apenas em janeiro.

A Associação de Futebol de Aveiro informou que as competições que organiza vão estar paradas até ao diz 27 de dezembro. Na base desta decisão estão, segundo informa, as restrições resultantes da renovação do Estado de Emergência decretada pelo Governo. O regresso está previsto para o fim de semana de 9 e 10 de janeiro do próximo ano.

Recorde-se que todos os concelhos do distrito aveirense estão classificados como de "risco elevado", "risco muito elevado" e "risco extremo",

Eis o comunicado na íntegra:



"1- durante as últimas semanas a AFA tem vindo a avaliar o desenrolar dos campeonatos de futebol e futsal que tem em curso, reunindo inúmeras vezes e avaliando a situação diariamente;



2- nessa sequência, considerando:

a) a publicação Decreto n.º 9/2020, de 21 de Novembro, que regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República,

b) as restrições referentes à actividade física e desportiva previstas naquele diploma;

c) as restrições que vigoram em termos de circulação naquele diploma,

d) que todos os concelhos do distrito de Aveiro foram classificados naquele diploma como de "Risco Elevado", "Risco Muito Elevado" e "Risco Extremo",

e) que tais restrições inviabilizam a regular continuidade das competições,

f) as declarações do Sr. 1º Ministro quanto à provável renovação sucessiva do Estado de Emergência,



A AFA deliberou com efeitos imediatos, tendo presente todas as restrições do referido diploma legal, suspender os campeonatos de Futebol Sénior e de Esperanças e Futsal até ao dia 27 de dezembro, sem prejuízo de outra data vir a ser imposta pelo Governo, prevendo-se para já, a retoma da competição a 9 e 10 de janeiro de 2021".