Primeira loja de produtos oficiais da Liga abre as portas

Novo espaço da LPFP, que tem uma área total de 32 metros quadrados, terá a venda material desportivo dos emblemas da II e II Liga

Destinado a vender produtos oficiais alusivos aos 34 clubes profissionais portugueses, o novo espaço comercial da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), situado em Matosinhos, abriu, esta terça-feira, as portas ao público.

Na primeira loja física da LPFP, que tem lugar no piso térreo do Mar Shopping e uma área total de 32 metros quadrados, poderá ser comprado material dos emblemas da I e II Ligas, da Fundação do Futebol e a bola oficial das competições.

Presente no evento de abertura, iniciado simbolicamente às 17h17 (em alusão aos 34 clubes), Pedro Proença, presidente do organismo, revelou que haverá, futuramente, inaugurações de mais lojas em diversos pontos, de norte a sul, em Portugal.

"Inaugurámos esta loja com objetivo de ramificar por todo o país. É o primeiro passo para, não só vender o merchandising da Liga, implementar um conceito. Qualquer adepto se pode unir e comprar merchandising do próprio clube", explicou Pedro Proença, que esteve acompanhado dos embaixadores Hélton e Ricardo Rocha.

Os antigos futebolistas, dois dos vários representantes da LPFP em eventos oficiais, trataram de distribuir autógrafos e interagir com os primeiros visitantes da nova loja do futebol profissional português.