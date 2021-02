Nove épocas de equipas B: proveitos, desafios e um novo horizonte

Nove épocas depois do regresso das equipas B, só duas resistem na II Liga e uma, que até já foi campeã, está em maus lençóis. A futura III Liga deixa-as respirar melhor.

Estamos sensivelmente a meio da nona temporada das equipas B, num cenário bem diferente da primeira e com mais alterações em perspetiva. Em 2012/13, FC Porto, Benfica, Sporting, Braga, V. Guimarães e Marítimo lançaram uma formação secundária na II Liga, prova que, esta época, conta apenas com os bês de encarnados e azuis e brancos, estes no último lugar da tabela. As restantes acabaram por descer ao Campeonato de Portugal (CdP), que a partir de 2021/22 deixará de ser o terceiro patamar do futebol português, com o aparecimento da III Liga.

Trata-se, portanto, de um contexto pertinente para uma espécie de reflexão sobre o projeto das equipas B: os proveitos, as dificuldades e os desafios para um futuro que, desde logo, lhes dará a possibilidade de competirem num escalão mais exigente que o CdP, sem a dureza e os encargos da II Liga.