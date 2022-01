Novas regras nos empréstimos: sub-21 atenuam efeitos da revolução

A FIFA decidiu impor limites no número de emprestados, que serão de oito de e para um clube na próxima época, até se fixar num máximo de seis daqui a dois anos. No entanto, atletas sub-21, bem como formados sempre no clube com o qual têm contrato, não entram nas contas e ajudam os clubes a "fintar" as normas

O mundo dos empréstimos de jogadores de e para um clube vai mudar radicalmente já na próxima temporada.

Contextualizando, a FIFA anunciou um limite - que até então não existia - e que na próxima temporada será de oito atletas cedidos pelos clubes, que também só poderão contar com o mesmo número de futebolistas nas mesmas condições, nos respetivos planteis.