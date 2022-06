Nova Taça da Liga aprovada pelos clubes. Conheça as alterações

As sociedades desportivas das I e II ligas, reunidas no Porto para a anual assembleia geral, aprovaram o modelo transitório da Taça da Liga, face à realização do Mundial'2022 em novembro e dezembro

As sociedades desportivas cujas equipas competiram na I e II Liga na temporada de 2021/22 estiveram esta terça-feira reunidas no Porto, para a habitual assembleia geral da Liga.

Um dos pontos discutidos e aprovados diz respeito à Taça da Liga, tendo sido aprovado um modelo válido apenas para a temporada de 2022/23 e que é uma consequência direta da disputa do Mundial'2022 em novembro e dezembro deste ano.

O novo formato inclui uma fase inicial com oito grupos, com esta etapa a ser disputada entre 18 de novembro e 17 de dezembro. Seguem-se, entre 20 a 23 de dezembro, os quartos-de-final. A final four ainda não tem data definida, uma vez que, tendo em conta a realização do Mundial do Catar, haverá que conjugar a prova com o esforço dos atletas.

Os oito melhores classificados da Liga Bwin 2021/22 encabeçam cada um grupos, com os vencedores a seguirem para os quartos de final, cujos vencedores disputarão a final four.

Além das mudanças temporárias na Taça da Liga, destaque para outras mudanças mais gerais. Os golos marcados fora enquanto critério de desempate são abolidos em Portugal, tal como aconteceu anteriormente nas competições internacionais.

O play-off de acesso/permanência terá algumas novidades, com a realização de um sorteio para definir quem joga em casa no primeiro jogo e, ainda, a introdução do prolongamento.