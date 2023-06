Caso dos emails: "Vamos recorrer e teremos certamente recurso do MP e do Benfica"

Declarações de Nuno Brandão, advogado de defesa de Francisco J. Marques e Diogo Faria, condenados com pena suspensa pelo Juízo Central Criminal de Lisboa a um ano e dez meses de prisão e nove meses de prisão, respetivamente, no âmbito do processo de divulgação dos emails do Benfica no Porto Canal. Os arguidos também terão de pagar uma indemnização de 10 mil euros a Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica.

Sentenças: "Em relação a J. Marques e Faria, a acusação estava claramente empolada, naturalmente que houve imputações que subsistiram e poderá haver prolongamento, mas neste caso foram reconhecidas as veracidades dos emails divulgados. A generalidade deles foi divulgada sem manipulação".

Juiz responsável falou em manipulação dos emails: "Nos emails divulgados, foi apenas assinalado um caso [de manipulação]. Mas há um dado muito importante e que é relativo ao jornalismo português e ao exercício da liberdade de expressão. Numa correspondência por email a uma pessoa que não teve interferência nisso, como acontece com os jornalistas, não há possibilidade de divulgação pública, o que discordamos e está em discordância com os tribunais europeus".

Vai apresentar recurso? "Vamos recorrer, não concordamos e também teremos certamente recurso do Ministério Público e do Benfica".

Francisco J. Marques e Diogo Faria vão pagar as indemnizações? "Veremos no final se haverá pagamento da indemnização, vamos contestar até porque Luís Filipe Vieira não apresentou queixa neste processo. Ele considerou que é lesado, não falei com o meu cliente e isto é um megaprocesso".