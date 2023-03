"No próximo ano vamos lutar para subir de divisão", diz Rui Pedro Soares

B SAD conheceu instalações do Cova da Piedade, onde vai "lutar para subir de divisão".

O plantel da B SAD, 15.ª classificada da II Liga, conheceu esta terça-feira as instalações do Cova da Piedade, emblema com o qual vai "lutar para subir de divisão na próxima época", assumiu o presidente daquela sociedade.

"No próximo ano vamos lutar para subir de divisão. Acreditamos que seja da II para a I Liga, se não, será da Liga 3 para a II Liga. Mas acreditamos que vamos manter-nos [no segundo escalão], vamos crescer e no próximo ano lutar para subir de divisão", atirou Rui Pedro Soares, nas instalações do clube da margem sul do Tejo.

Logo após o treino, realizado em Lisboa, os jogadores visitaram o Estádio Municipal José Martins Vieira, casa do Cova da Piedade, clube que aprovou, na sexta-feira, a celebração de um acordo com a sociedade detentora dos direitos da B SAD para unirem esforços a partir da próxima época.

Em pequenos grupos, e em viaturas particulares, os atletas chegaram e foram recebidos pela mascote dos piedenses, o "Tivo" (diminutivo de Desportivo, nome pelo qual o clube também é conhecido na cidade de Almada), e pelo presidente do clube, que fez uma visita guiada às instalações e lhes deu as boas-vindas à "futura casa".

"Já podem considerar-se da nossa família", disse Paulo Veiga aos jogadores da B SAD, na presença do presidente daquela sociedade, antes de um almoço de equipa que decorreu no próprio estádio.

As instalações do Cova da Piedade, apesar de precisarem de "crescer" e de "algum investimento" por parte da Codecity, mereceram elogios de Rui Pedro Soares, que as considerou "invulgares em Portugal", especialmente para "um clube que não teve futebol sénior nos últimos anos".

"O expectável era encontrarmos sinais de degradação, mas, pelo contrário, encontramos instalações bem cuidadas, onde se percebe que a limpeza é extraordinária e que a manutenção é feita, apesar das dificuldades que tiveram nos últimos anos", elogiou o dono da maioria do capital da sociedade detentora da B SAD.

As instalações foram também aprovadas pelo plantel e o treinador da B SAD, Paulo Mendes, assumiu que o acordo aprovado na sexta-feira pelos sócios do Cova da Piedade já "deu uma força extra" na luta pela permanência na II Liga.

"Tem tudo para dar certo, é um casamento perfeito para ambas as partes. As condições físicas são muito importantes, não só as humanas. Na próxima época tudo será diferente e saber que temos aqui esta mais-valia também desperta nos jogadores e equipa técnica o querer cada vez mais [alcançar o objetivo de manutenção na II Liga]", assumiu o técnico.

Paulo Mendes, que soma uma vitória e um empate em quatro jogos desde que assumiu o comando da B SAD, frisou, por outro lado, que "vai ser uma luta até ao fim", mas reforçou a confiança no grupo de trabalho para alcançar o objetivo.

Os sócios do Cova da Piedade aprovaram na sexta-feira, em assembleia geral, a celebração de um acordo com a Codecity, sociedade detentora dos direitos da BSAD, que disputa atualmente a II Liga de futebol.

O acordo entre o Cova da Piedade e a Codecity prevê, segundo os pontos apresentados em fevereiro pela direção dos piedenses, que a atual B SAD altere a sua designação para Clube Desportivo Cova da Piedade - Futebol SAD, ou outra a aprovar futuramente pelos sócios.

Nesse sentido, a nova sociedade deverá, a partir da próxima época, utilizar as instalações do clube para disputar as competições profissionais, já sob a sua nova designação.

A nova sociedade irá ainda reconhecer como clube fundador o Cova da Piedade, que irá adquirir a participação pelo valor simbólico de um euro e beneficiar de todos os termos previstos para os clubes fundadores na lei das sociedades desportivas.