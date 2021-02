Rui Pinto recorreu ao Twitter para fazer uma "crítica à arbitragem portuguesa".

Rui Pinto deixou duras críticas à arbitragem do futebol português na sequência do Braga-FC Porto desta quarta-feira. O criador da plataforma Football Leaks refere que "no passado e presente do futebol português, verificamos um conjunto variado de árbitros corruptos, incompetentes ou parciais consoante a cor das camisolas" que são "salvaguardados por instituições corporativistas do setor, que permitem este estado de coisas, e perpetuam a impunidade".

Ainda numa resposta no mesmo tweet, Rui Pinto disse que a crítica "vai muito além de preferências clubísticas". "Em tempos idos, os adeptos do Real Madrid também acusavam o #FootballLeaks de ser uma criação do Barcelona para prejudicar o Real Madrid... A minha crítica à arbitragem portuguesa vai muito além de preferências clubistas", escreveu.