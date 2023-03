No Name Boys no topo da lista de incidentes registados na atual temporada

No Name Boys, claque afeta ao Benfica

Estudo divulgado esta quinta-feira no seminário Estádios de Sítio.

Os incidentes registados pela PSP no âmbito dos jogos da UEFA em Portugal, até ao momento, suplantaram já em cerca de 200 os ocorridos na última época, refere um estudo divulgado esta quinta-feira no seminário Estádios de Sítio.

Estes indicadores, de 533 casos até agora, relativos ao período de 1 de junho de 2022 a 20 de fevereiro de 2023, contra os 330 registados na última temporada europeia, confirmam "um aumento gradual de incidentes pós-pandemia".

De acordo com o comissário Iúri Rodrigues, o aumento registado de incidentes no âmbito dos jogos da UEFA, maioritariamente ligados à posse e uso de engenhos pirotécnicos, demonstra uma "maior proatividade policial na sua prevenção e deteção".

No que diz respeito aos grupos de adeptos afetos aos três grandes, os No Name Boys, ligados ao Benfica, lideram a lista de incidentes da época em curso, com 401 registos, seguidos da Juventude Leonina (Sporting), com 172, e Super Dragões (FC Porto), com 138.

Os números das claques dos três grandes - Benfica, Sporting e FC Porto -, somados aos dos casos envolvendo adeptos do Sporting de Braga, representam 82,4 por cento dos incidentes de violência registados até ao momento pela PSP.

Para além dos engenhos pirotécnicos, outros dos aspetos de violência ligados ao desporto que tem merecido a atenção da PSP está relacionada com o fenómeno denominado de "casual", que pode ser entendido como uma subcultura do hooliganismo.

"O fenómeno "casual" é uma subcultura com um nível de violência superior, premeditada e mais organizada, que remonta, no caso de Portugal, a 2013, com confrontos entre adeptos do Braga e do FC Porto", referiu o comissário Ricardo Conceição.

Os denominados "casual", quase sempre sem ligação conhecida às claques oficiais, organizam-se em grupos e envergam camisolas sem símbolos dos clubes, para iludir a vigilância dos agentes de segurança, e são extremamente violentos.

O estudo apresentado pela PSP no seminário Estádios de Sítio adianta ainda que, no âmbito do combate e prevenção de violência associada ao desporto, 313 pessoas estão impedidas de frequentar os recintos desportivos.

A 4.ª edição da iniciativa, que tem como tema A segurança, a proteção e o serviço na abordagem multi-institucional, integrada e equilibrada - Um processo de responsabilidade partilhada, decorre hoje e sexta-feira na biblioteca Almeida Garrett, no Porto.