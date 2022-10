Netflix lança documentários sobre a final da Taça de Portugal vencida pelo Aves ao Sporting

A histórica final da Taça de Portugal em 2018 terminou em 2-1 para os avenses com bis de Alexandre Guedes. Já no lado do Sporting foi Fredy Montero que marcou o golo de honra

Dois documentários sobre a final vencida pelo Aves frente ao Sporting, 2-1, em 2018, foram lançados esta segunda-feira pela Netflix.

Realizado por Sthepane Oliveira, o documentário "Um dia de futebol" retrata um dia na vida dos jogadores e adeptos do Aves, clube que participou pela primeira vez na sua história na final da Taça de Portugal.

Já o segundo documentário, "Os vencedores improváveis", os jogadores que participaram na final testemunham a partida icónica.