O anterior diretor d' O JOGO considera que o email mais comprometedor foi o primeiro a ser divulgado

"Isso nem se discute, toda a imprensa, a nacional e internacional, deu muita importância ao caso, por se tratar da troca de mails entre pessoas ligadas à arbitragem e ligadas ao Benfica". A afirmação pertence a José Manuel Ribeiro, ex-diretor d' O JOGO.

O jornalista - questionado pela defesa dos arguidos acusados -, não teve dúvidas sobre o interesse público e jornalístico da divulgação dos e-mails pelo Porto Canal. "Isso nem se discute, toda a imprensa, a nacional e internacional, deu muita importância ao caso, por se tratar da troca de mails entre pessoas ligadas à arbitragem e ligadas ao Benfica", afirmou o jornalista, citado pelo JN.

Para José Manuel Ribeiro, refere o Jornal de Notícias, os emails divulgados tinham interesse público e jornalístico, já que evidenciavam "tentativas de condicionamento a árbitros" e, ainda, "o poder que algumas pessoas tinham em cargos que não deviam ter".

O anterior diretor d' O JOGO destacou ainda aquele que, no seu entender, era o email mais comprometedor. O primeiro a ser divulgado e que referia "padres e missas". "Temos duas pessoas com dois cargos distintos, Adão Mendes do Conselho de Arbitragem, e Pedro Guerra do Benfica, a escolher árbitros para jogos. E, nesse e-mail, no final, até é escrito 'apaga tudo', o que mostra que tinha importância", disse durante o julgamento do diretor comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, do ex-diretor-geral do Porto Canal, Júlio Magalhães, e do atual diretor de conteúdos da estação, Diogo Faria, por crimes relacionados com a divulgação, há mais de quatro anos, de e-mails do Benfica.

"O que mais importou, durante a redação das notícias, foi o conteúdo da informação e as partes visadas foram confrontadas, como é dever do jornalista", concluiu José Manuel Ribeiro.