Nazaré acolhe a primeira edição do Liga Portugal Legends

Liga Portugal, Câmara Municipal da Nazaré e Associação de Futebol de Leiria assinaram protocolos para a realização da primeira edição do Circuito Liga Portugal Legends. Estrela da Amadora, Arouca, FC Porto, Braga, Farense, Benfica, Sporting, Leiria e V. Guimarães são os participantes.

A Liga Portugal, a Câmara Municipal da Nazaré e a Associação de Futebol de Leiria são parceiros na realização do Circuito Liga Portugal Legends, que tem este ano a primeira edição e vai ser disputado na Nazaré, no Estádio do Viveiro "Jordan Santos", nos dias 22 e 23 de julho. As três entidades oficializaram, esta quinta-feira, a parceira com a assinatura de protocolos.

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, Walter Chicharro, edil da Nazaré, e Manuel Nunes, presidente da Associação de Futebol de Leiria, estiveram presentes.

A Liga Portugal Legends, torneio de futebol de 6, vai contar com a participação de Estrela da Amadora, Arouca, FC Porto, Braga, Farense, Benfica, Sporting, Leiria e V. Guimarães e vai homenagear Manuel Fernandes, o futebolista com mais jogos de sempre no principal escalão do futebol português, que será o treinador da equipa leonina.

"A Nazaré tem vindo a cimentar a sua importância no desporto indoor, mas sobretudo no desporto de praia. Ter a sua força reconhecida por uma entidade como a Liga Portugal é, para nós, a cereja no topo do bolo. Acredito que este evento - que muito agradecemos que se realize na Nazaré - trará ainda maior reconhecimento à Nazaré, no futebol. Ter antigas glórias a praticarem num estádio na praia, na Nazaré, é uma combinação de fatores de sucesso e agradecemos à Liga Portugal", explicou Walter Chicharro.

Manuel Nunes também destacou a importância do evento: "Uma modalidade importante organizada pela Liga Portugal, num local carismático e agradável como a Nazaré. Muito temos de agradecer à Câmara Municipal e à Liga Portugal. Será agradável para todos os que querem ver. Serão dois dias divertidos."



"É um orgulho para a Liga Portugal apresentar o Circuito Liga Portugal Legends, um conceito diferenciador, que nos permitirá entrar em contacto com os adeptos e recordar antigos craques, num ambiente dinâmico que se poderá consolidar nas próximas épocas. Realizar a primeira edição na Nazaré, uma vila com tradição de futebol, torna este Legends ainda mais especial. Não seria possível sem a participação da Câmara Municipal da Nazaré e da visão do presidente Walter Chicharro, e o apoio da Associação de Futebol de Leiria, na pessoa do presidente Manuel Nunes. Temos a certeza de que o Liga Portugal Legends será um sucesso", sublinhou Pedro Proença.

A segunda edição do Circuito Liga Portugal Legends acontecerá também na Nazaré, nos dias 20 e 21 de julho de 2024.

Calendário completo do Circuito Liga Portugal Legends 2023/24:

Sábado, 22 de julho

Vitória SC - UD Leiria, 10 horas

FC Porto - Estrela Amadora, 11 horas

SL Benfica - FC Arouca, 13 horas

UD Leiria - SC Braga, 14 horas

Estrela Amadora - Sporting CP, 15 horas

FC Arouca - SC Farense, 16 horas

SC Braga - Vitória SC, 17 horas

Sporting CP - FC Porto, 18 horas

SC Farense - SL Benfica, 19 horas

Domingo, 23 de julho

Meia-final 1, 11 horas

Meia-final 2, 12 horas

3.º e 4.º classificados, 15 horas

Jogo Solidário, 16 horas

Final, 17 horas