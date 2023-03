Declarações de João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, à margem da gala do jornal "O Gaiense".

Balanço do mandato: "Balanço francamente positivo, as áreas que definimos como prioritárias tem resultados à vista, no alto rendimento desportivo a aposta que o governo fez no maior financiamento de sempre na preparação olímpica, no alargamento no apoio às unidades de alto rendimento nas escolas, onde temos mais de 1000 alunos atletas, em 50 modalidades, conciliando o a prestação académica com o desportivo. Destaco ainda o pacote de medidas de combate à violência no Desporto, o novo regime jurídico das Sociedades Anónimas Desportivas, a plataforma de combate à manipulação dos resultados ou as medidas para a promoção da igualdade desportiva no Desporto."

Papel dos dirigentes desportivos no combate à violência, uma legislação aprovada pelo Parlamento: "As organizações desportivas e os seus dirigentes e os promotores da competições, estão, em, conjunto como Governo, empenhados no combate à violência no Desporto. Temos uma série de medidas que apostam na prevenção, mas também medidas de força de combate à violência, que já foram aprovadas no Parlamento. Não há nenhuma legislação que, por si só, consiga combater e terminar a 100 % a violência no Desporto. Precisamos muito do empenho de todos os agentes envolvidos, porque, até como adeptos, é uma missão para que estamos todos convocados. É uma missão de todos os dias apoiada pela nova legislação."

Segurança nos recintos desportivos: "Queremos que os nossos recintos desportivos sejam cada vez mais seguros, onde as famílias possam estar. Não podemos ter pessoas com receio de ir aos estádios e pavilhões."