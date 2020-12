"Não há nada de mais na comunicação entre árbitro e VAR, nada de secreto"

Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem, sublinha a necessidade de treinar a comunicação de árbitros e VAR.

No debate realizado esta segunda-feira no âmbito do webinar "VAR Future Challenges", José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), vincou a necessidade de "treinar a comunicação" de árbitros e VAR, referindo que a utilização da ferramenta no futebol "ainda está no início".

"Temos de treinar os nossos árbitros, a comunicação é uma parte da educação que temos de fazer. Temos feito muitas horas de simulador e estamos a treinar também a comunicação. É muito difícil colocar em prática a comunicação direta entre VAR e árbitro. Lembro-me que no início [da introdução do VAR] colocámos três ou cinco clips nos meios de comunicação só para os adeptos perceberem que não há nada de mais, nada de secreto, mas para as pessoas perceberem como íamos trabalhar com o VAR", assinalou Fontelas Gomes.