Mulher de ex-jogador do V. Setúbal morre inesperadamente

Médio fica, face à tragédia, avançada durante a madrugada pela Imprensa australiana, com um filho de dois anos

Ulises Dávila acordou em choque. A mulher do ex-médio do Vitória de Setúbal (2014-2016) morreu, de forma inesperada, durante a última madrugada. O falecimento de Lily Pacheco foi confirmado, esta segunda-feira, pelo clube do jogador mexicano.

"Ficámos muito tristes ao ouvir que a mulher do Ulises Dávila, Lilly, morreu tragicamente a meio da noite. O clube deixa as condolências ao Uli, ao [filho] Uli Júnior e a toda a família neste momento difícil", publicou, numa rede social, o Macarthur FC, emblema da Austrália, no qual Ulises Dávila é, atualmente, capitão de equipa.

O médio fica, face ao trágico acontecimento, avançado na madrugada desta segunda-feira pela Imprensa australiana, com um pequeno filho de dois anos. A causa específica da morte precoce de Lily Pacheco ainda não é, por agora, conhecida.

Ulises Dávila, de 31 anos, representou o V. Setúbal entre 2014 e 2016, disputando 14 jogos na primeira época e apenas quatro na segunda pela equipa sadina. Após deixar o Bonfim, o médio serviu o Santos Laguna (México), Delhi Dynamos FC (Índia), o Wellington Phoenix (Austrália), atuando, agora nos australianos do Macarthur FC.