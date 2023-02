PSP detém 27 "simpatizantes do Benfica e do Sporting" suspeitos de agressões

Foram emitidos 29 mandados de detenção, bem como 30 mandados de buscas domiciliárias.

Vinte e sete "simpatizantes do Benfica e do Sporting" alegadamente envolvidos em confrontos foram esta quarta-feira detidos no âmbito de uma operação de "grande envergadura" na área da Grande Lisboa e na margem sul do Tejo, segundo a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa avança que a Divisão de Investigação Criminal "está a dar cumprimento a 29 mandados de detenção emitidos por autoridade judiciária, bem como a 30 mandados de buscas domiciliárias".

No inquérito que deu origem a esta ação são investigadas "situações de agressões, entre grupos de adeptos e contra a polícia, crimes de roubo, dano qualificado e participação em rixa", acrescenta a PSP.

Em declarações à Lusa, o comissário responsável pela operação, André Teixeira, disse que 26 pessoas foram detidas através de mandados de detenção e uma em flagrante delito, na posse de uma arma de fogo.

Segundo o comissário, foram já apreendidos na operação - que começou pelas 07h00 e ainda decorria às 10h00 - duas armas de fogo, drogas, artefactos pirotécnicos e armas brancas.

De acordo com a força de segurança, a operação policial incide sobre o movimento "Casual" em Portugal, "ligado ao fenómeno desportivo".

Na operação estão empenhadas dezenas de operacionais ligados à investigação criminal, apoiados pela componente da polícia técnica e outras valências da PSP de ordem pública.

Na área de competência da Guarda Nacional Republicana a operação desenvolve-se também com o apoio desta força de segurança, refere o comunicado.