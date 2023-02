Morreu o jornalista Trindade Guedes

Trindade Guedes, o TG, morreu este domingo. Tinha 85 anos

Morreu este domingo o jornalista Trindade Guedes, figura ímpar do jornalismo, autor de centenas de reportagens e entrevistas às figuras do desporto, da política e da cultura em mais de meio século.

Trindade Guedes tinha 85 anos. Nasceu no Peso da Régua, em 1937, mas desde muito cedo mudou-se para o Porto, onde acabaria por estrear-se na rádio nos Emissores do Norte Reunidos, onde fez o programa Penalty com o produtor Fernando Gonçalves.

Em 1972 tornou-se produtor independente e criou o programa Alvo, emitido diariamente às 13h00 durante anos. Teve ainda o programa Panorama, com médicos a colaborarem com ele, aos sábados e domingos. Destacou-se ainda como repórter na Rádio Renascença.

O corpo de Trindade Guedes vai estar em câmara ardente na Igreja Paroquial São João da Foz, no Porto, a partir das 16 horas deste domingo. O funeral decorrerá a partir das 15 horas de segunda-feira, na mesma igreja, seguindo depois para o cemitério de Agramonte, no Porto.

O JOGO envia as sentidas condolências à família e amigos.