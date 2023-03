O corpo de Gomes Amaro estará em câmara ardente na capela mortuária da Igreja Matriz de Espinho a partir das 15h00 desta sexta-feira

Morreu, esta quinta-feira, Gomes Amaro, famoso relatador nos 1970 e 1980. Tinha 85 anos.

Gomes Amaro marcou uma época no relato radiofónico em Portugal. Nascido em Portugal, aos três anos emigrou com os pais para o Brasil. E foi aí que ganhou o sotaque que tornaram os seus relatos, no programa Quadrante Norte, tão famosos, especialmente relatos dos jogos do FC Porto.

O corpo de Gomes Amaro estará em câmara ardente na capela mortuária da Igreja Matriz de Espinho, a partir das 15h00. O funeral será às 15 horas deste sábado, às 12h15.

À família enlutada e amigos, O JOGO endereça as mais sentidas condolências.