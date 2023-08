Moreirense-FC Porto esgotado e Boavista-Benfica dobrou registo de 2022/23

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Único jogo da primeira jornada da Liga Betclic com lotação esgotada, anuncia a Liga

O jogo na primeira jornada da I Liga Betclic da Liga Portugal Betclic, entre Moreirense e FC Porto, teve um recinto com lotação esgotada.

Segundo avança a Liga Portugal, o Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, teve nas bancadas com 5674 espectadores, numa taxa de ocupação correspondente a 92,2 por cento.

Na época passada, o FC Porto jogou em Moreira de Cónegos, a 20 de fevereiro de 2022, perante 3688 espectadores nas bancadas.

Já o jogo que Boavista-Benfica, que encerrou a jornada inaugural, contou com 21 320 espectadores nas bancadas do Estádio do Bessa XXI, número que significa uma taxa de ocupação de 80,9 por cento e que dobra o registo da temporada passada.