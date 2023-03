2-2 foi o resultado final no jogo particular desta sexta-feira.

O Moreirense recebeu o Gil Vicente na Vila Desportiva, esta sexta-feira, e empatou 2-2, num jogo de cariz particular. As duas equipas aproveitaram para manter o ritmo competitivo, dada a paragem para as seleções.

Pedro Amador e André Luís fizeram os golos dos cónegos; Gabriel Pereira e Juan Boselli marcaram para os gilistas.