Moçambique estreia-se a perder no Mundial de futebol de praia

Redação com Lusa

Portugal, que é o campeão mundial em título, começa a defesa do troféu na sexta-feira, diante de Omã, em partida do grupo D, do qual também fazem parte Uruguai e Senegal.

Moçambique estreou-se, esta quinta-feira, no Campeonato do Mundo de futebol de praia com uma derrota por 8-4 diante da Espanha, em jogo da primeira jornada do Grupo B da competição que decorre em Moscovo.

Na primeira presença de sempre num Mundial da modalidade, a seleção moçambicana esteve a perder por 4-0, mas conseguiu reduzir no segundo período, por intermédio Nélson Manuel e Figo.

Contudo, Llorenç assinou a mão cheia para os espanhóis, antes de Figo bisar, de penálti, e reduzir para 5-3, sendo que, no terceiro parcial, Chiky, Eduard e um autogolo de Tiviane fixaram a goleada da Espanha, apenas atenuada pelo hat-trick de Figo.

A Espanha lidera o grupo B, com três pontos, mais um do que os Emirados Árabes Unidos, que venceram o Taiti por 4-3, após prolongamento. Já Moçambique ocupa o último posto, sem qualquer ponto, tal como os taitianos.

Portugal, que é o campeão mundial em título, começa a defesa do troféu na sexta-feira, diante de Omã, em partida do grupo D, do qual também fazem parte Uruguai e Senegal.

O Campeonato do Mundo de futebol de praia decorre até 29 de agosto, com todos os jogos a realizarem-se no Luzhniki Beach Soccer Stadium, em Moscovo.