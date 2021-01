"Meu irmão, ajuda-me aí no céu", escreve o empresário de Alex Apolinário

Bruno Bello Vicintin reage à morte do amigo e jogador do Alverca.

Bruno Bello Vicintin, empresário do malogrado Alex Apolinário, médio do Alverca que faleceu esta quinta-feira, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de homenagem ao futebolista, de 24 anos.

"Descansa em paz meu amigo, meu irmão, obrigado por cada momento, cada alegria. Ajuda-me aí do céu a caminhar pelo caminho certo, a cuidar da tua família que também é um pouco minha. Um dia vamos encontrar-nos de novo e vou bater palmas para ti, como sempre fiz", assinala o agente do brasileiro.

Alex Apolinário sofreu no domingo uma paragem cardiorrespiratória no jogo entre o Alverca e o União de Almeirim. O jogador caiu inanimado no relvado quando estavam decorridos 27 minutos do jogo entre as duas equipas da série F do Campeonato de Portugal e sem que estivesse a disputar qualquer lance no jogo.

Alertado para o sucedido por vários jogadores, o árbitro Gonçalo Carreira, de Leiria, interrompeu a partida e as equipas médicas entraram de imediato em campo.

Apolinário foi transportado para o hospital de Vila Franca de Xira, onde acabaria por falecer, esta quinta-feira.