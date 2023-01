"Mészáros foi, e sempre será, fonte de grande inspiração", recorda o V. Setúbal

Vitória de Setúbal recorda Ferenc Mészáros como "grande fonte de inspiração".

O Vitória de Setúbal, clube onde o antigo guarda-redes Ferenc Mészáros terminou a carreira, lamentou, esta quarta-feira, a morte do ex-futebolista de 72 anos, que representou o emblema sadino entre as épocas de 1986/87 e 1988/1989.

"O Vitória Futebol Clube lamenta o falecimento do seu antigo guarda-redes Ferenc Mészáros. Nome incontornável na história do futebol húngaro e português, defendeu brilhantemente as nossas cores entre 1986 e 1989, participando em 96 jogos. Despediu-se dos relvados, enquanto atleta, ao serviço do nosso clube. Mészáros foi, e sempre será, fonte de grande inspiração", lê-se na nota publicada pelo clube da Liga 3.

Nas três temporadas em que representou os sadinos, o internacional húngaro subiu à I Divisão na temporada de estreia no Bonfim (1986/87), sob o comando técnico do inglês Malcolm Allison.

Em 1987/88, época em que o clube regressou à elite do futebol nacional, Mészáros contribuiu para o sétimo lugar do campeonato. Em 1988/89, quando pendurou as luvas, aos 39 anos, o guardião ajudou o Vitória a terminar a prova na quinta posição.

Em Portugal, o guarda-redes magiar representou também o Sporting (1981/82 e 1982/83), onde conquistou um campeonato nacional, uma Taça de Portugal e uma Supertaça, e Farense (1983/84).

O guardião nascido em Budapeste foi 29 vezes internacional pela Hungria e esteve nas fases finais dos Mundiais de 1978, na Argentina, e de 1982, em Espanha.