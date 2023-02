"Mesa com exemplos inspiradores": Football Talks será antecedido por outra discussão

Vanda Sigurgeirsdottir, primeira mulher a liderar a federação islandesa de futebol, Nuria Martinez Navas, Team Manager da federação espanhola, e Raquel Rosa, agente de grandes jogadores internacionais, vão participar no evento

Sónia Bompastor, treinadora da equipa feminina do Lyon e campeã europeia de clubes em título, realizará, no próximo dia seis de março, na Cidade do Futebol, uma palestra. Ora, a FPF confirmou que o evento será antecedido por uma outra discussão.

"Numa mesa redonda com três exemplos inspiradores", Vanda Sigurgeirsdottir, primeira mulher a liderar a federação islandesa de futebol, Nuria Martinez Navas, Team Manager da federação espanhola, e Raquel Rosa, agente de grandes jogadores internacionais, irão discutir o desporto-rei.

O evento Football Talks com Extra time "antecipa o Dia Internacional da Mulher, que se assinalará dois dias depois, a 8 de março, e decorrerá duas semanas depois do apuramento histórico da Seleção Nacional Feminina para o seu primeiro Mundial, numa fase em que as atenções em relação ao Futebol Feminino são cada vez maiores".