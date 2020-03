Memórias de uma outra pandemia: "Não tive medo, mas não havia informação..."

Antes do coronavírus, houve o surto de H1N1. O antigo avançado do Freamunde, filho de Paulinho Cascavel, foi um dos poucos jogadores profissionais infetados e recorda a OJOGO esse momento.

Com um milhão de casos em Portugal e 124 mortes, de acordo com a DGS, a Gripe A foi a maior pandemia da primeira década deste século. A Covid-19 ameaça ultrapassá-la e, até ver, nenhum jogador profissional das ligas portuguesas foi ainda infetado. Há 11 anos houve dois: Gomis (Olhanense) e Cascavel (Freamunde). Foi o brasileiro, filho de Paulinho Cascavel (ex-jogador de FC Porto, V. Guimarães, Sporting e Gil Vicente), que "convocámos" para nos recordar essa experiência. Ele que,entretanto, deixou de jogar e trabalha nas empresas da família.

Teve Gripe A em setembro 2009. Na altura, pouco se sabia sobre a pandemia. Quer recordar como percebeu a infeção?

-Eu estava sozinho em casa, a minha família estava no Brasil. Tive uma gripe. Sempre fui forte nas gripes, mas aquela deu-me sintomas muito intensos. Tomei medicamentos em casa, mas um dia, às 3h da madrugada, senti-me mal, e mal conseguia abrir os olhos. Peguei no carro e fui para o Hospital de Guimarães. Sei que parei e não me lembro de muito mais. Levaram-me o carro e entregaram-me as chaves no dia seguinte. Não vi mais nada e fui internado. Lembro-me que me deram medicação e disseram que a Gripe suína era uma possibilidade. Mas só no dia a seguir fiz os exames.

Quando chegou o diagnóstico, Gripe A, não se assustou?

-Na época, não havia tanta informação. Agora até há em excesso, e alguma bem errada. Talvez por isso não tenha sentido muito medo, porque não sabia bem o que estava a acontecer. Via televisão e tal, mas não sabia. E o meu caso até era de um risco enorme, porque tive gripe A e pneumonia vírica ao mesmo tempo. Mas essa falta de informação acabou por permitir que ficasse mais tranquilo. Na altura, não havia, nem de perto, este alarme. E pelo que os números mostram, a Gripe A até foi mais forte do que este coronavírus em vários locais.

Seguiu-se o isolamento no hospital...

-Sim. Fiquei uma semana isolado, que era o tempo que o vírus demorava a morrer. Uma enfermeira ia de manhã, outra à tarde, levavam-me medicação, sempre coom máscara, luvas e materiais descartáveis. A comida deixavam à porta para eu recolher. Recebi duas visitas nesse período. Sempre protegidas. Fiquei uma semana e acabou por ser bem mais tranquilo do que pensei no primeiro dia. Via televisão, a comida era boa. Tinha livros, jogos de telemóvel. Fui bem tratado e senti-me seguro.

Seguiu-se a fase de informar famíla, amigos e outros. Afinal era jogador profissional na II Liga....

-O curioso é que não contei à minha família para não os preocupar. Mas foi inevitável saberem pela comunicação social. Queriam comprar viagem, mas disse-lhes que não adiantava, porque não se podiam aproximar. A parte da notícia ser pública foi boa para ver que era querido pelas pessoas. Notei isso nos amigos mais próximos e nos que não via há algum tempo. Recebi muita solidariedade.

Quando começou a sentir melhoras?

-Fiquei uma semana internado, como disse. Quando deixei de estar isolado, saí. No dia em que cheguei ao hospital estava muito mal mesmo. Mas dormi e acordei melhor. No fim desse dia já estava bem melhor. Depois, nos dias seguintes, já me senti normal.

"Perdi peso e massa muscular"

Como foi o regresso ao trabalho após a doença?

-Tinha avisado o Freamunde e eles fizeram quarentena. Estava tudo bem quando voltei ao trabalho, mas o corpo sentiu e demorei algum termpo a ficar apto.

Como foi esse processo? E quando voltou a jogar?

-Perdi seis quilos e massa muscular. Então, tive um trabalho especial de recuperação, acompanhado com alimentação diferente. Gradualmente, fui-me adaptando e ao fim de um mês readquiri os níveis para jogar. O Freamunde foi espetacular.

Como vê esta pandemia de Covid-19?

-Uma das maiores preocupações do coronavírus é a falta de sintomas. É perigoso poder ter a doença e não saber. Ouvi um médico dizer para agirmos como se tivéssemos o coronavírus, mesmo sem o ter. Essa seria a melhor precaução. Se tiverem de ficar em quarentena, aproveitem até para pensar como podem estar à frente da concorrência. Se são futebolistas, leiam, estudem tática, aprendam, vejam jogos.

"Achavam que tinham a doença e ligavam-me a pedir conselhos"



A saída do hospital e o regresso ao clube foi um processo absolutamente normal. "Não senti receio de ninguém que contactasse comigo. Estava diagnosticado como curado. Portanto, na verdade, a última pessoa que deviam ter receio era de mim. E aconteceu uma coisa engraçada. Acabei por ajudar algumas pessoas com a minha experiência, pois alguns amigos achavam que tinham Gripe A e ligavam-me, como se eu fosse médico. Então explicava os sintomas, o que tinha sentido e tal. Acabou por ser "bacano"", recorda.