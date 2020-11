Memorial no Estádio do Mar para homenagear Vítor Oliveira

Amigos do treinador poderão colocar velas, cachecóis, camisolas no local, num último adeus ao treinador

Adeptos dos Leixões criaram uma um memorial, no Estádio do Mar, com o objetivo de homenagear Vítor Oliveira, que este sábado faleceu, com 67 anos,

"Amanhã, por volta das 10h da manhã, junto do memorial que criado no estádio do Mar, irá decorrer uma pequena homenagem em memória do mister Vítor Oliveira. A todos que quiserem comparecer, pede-se que mantenham o distanciamento de segurança e que cumpram as normas de uso de máscara. Seja uma vela, um cachecol, uma camisola, uma bandeira... acima de tudo a presença conta! Uma homenagem mais do que merecida", pode ler-se nas redes sociais.

Uma tarja com um desenho do rosto do treinador, com a frase: "Até um dia, Timoneiro" assinalam o local onde será prestada a homenagem,