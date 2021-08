Melhores golos do futebol mundial geram receita de 1,5 milhões de euros à RealFevr

'Packs' ficaram disponíveis para o público no dia 12 de agosto, tendo, em pouco mais de 24 horas, sido vendidos todos os 75 mil itens

A RealFevr, empresa parceira da Liga e da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), obteve uma receita de 1,5 milhões de euros através da venda de NFTs exclusivos com os melhores momentos de várias estrelas do futebol mundial.

De acordo com comunicação daquela empresa enviada, esta terça-feira, à agência Lusa, os packs ficaram disponíveis para o público no dia 12 de agosto, tendo, em pouco mais de 24 horas, sido vendidos todos os 75 mil.

Aquela start up portuguesa destaca nesta primeira ação o médio português Bruno Fernandes, do Manchester United, com o Unique NFT a pertencer ao internacional português: o golo fantástico marcado ao Portimonense, quando estava ao serviço do Sporting na época 2017/2018.

É revelado que, num dos próximos 'drops', será possível colecionar o Unique do primeiro golo oficial de Cristiano Ronaldo, ainda como jogador do Sporting.

"Este é um momento histórico não apenas para a RealFevr, mas também para Portugal. É a prova evidente que as empresas portuguesas conseguem competir internacionalmente ao mais alto nível e com resultados absolutamente únicos. É um orgulho liderar esta equipa e não nos encantamos. Este é apenas mais um marco no longo percurso que temos definido e que nos super motiva para continuar a trabalhar", afirma Fred Antunes, CEO da empresa.

A start up portuguesa RealFevr é responsável pelo lançamento de NFT exclusivos com os melhores momentos de várias estrelas do futebol mundial, um projeto em que Bruno Fernandes é embaixador.

A coleção oficial de NFT de vídeos de futebol foi lançada com momentos icónicos de alguns dos melhores jogadores do mundo, incluindo Cristiano, Ángel Di María, Casemiro ou Deco, e esta primeira ação esteve disponível através de três packs.