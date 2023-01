Melhores do ano do The Guardian: quatro portugueses e um benfiquista no top-40

Cristiano Ronaldo já tinha sido escolhido como o 51º melhor do ano, ficando atrás dos compatriotas Rafael Leão, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias. Enzo Fernández, campeão do Mundo pela Argentina, eleito o 21º melhor jogador do Mundo. Ederson, Luis Díaz, Éder Militão, Darwin, Gabriel Barbosa, Di María e Casemiro, que passaram por Portugal, no top-100

Um pouco mais tarde do que é habitual, o jornal The Guardian escolheu os 100 melhores futebolistas do ano. Em 2022, portugueses, benfiquistas e portistas entraram na lista restrita.

Depois de se ter conhecido, nesta quarta-feira, do 100º ao 40º, o jornal inglês deu mais 30 nomes ao grande público, onde se destaca a presença de quatro portugueses, que, por isso, estão acima de Cristiano Ronaldo (51º), para além de Rúben Dias (44º): João Cancelo (36º), Bernardo Silva (29º), Bruno Fernandes (28º) e Rafael Leão (23º).

Enzo Fernández, jogador do Benfica e campeão do Mundo pela Argentina, aparece como o 21º melhor jogador do ano de 2022.

Di María (38º) e Casemiro (15º), que passaram por Portugal, estão, também, no top-40.

Lista completa (do 100 ao 11º)

11 - Sadio Mané (Bayern Munique)

12 - Neymar (Paris Saint-Germain)

13 - Harry Kane (Tottenham)

14 - Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

15 - Casemiro (Manchester United)

16 - Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

17 - Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

18 - Federico Valverde (Real Madrid)

19 - Pedri (Barcelona)

20 - Emiliano Martínez (Aston Villa)

21 - Enzo Fernández (Benfica)

22 - Bukayo Saka (Arsenal)

23 - Rafael Leão (Milan)

24 - Phil Foden (Manchester City)

25 - Jamal Musiala (Bayern Munique)

26 - Son Heung-min (Tottenham)

27 - Virgil van Dijk (Liverpool)

28 - Bruno Fernandes (Manchester United)

29 - Bernardo Silva (Manchester City)

30 - Olivier Giroud (Milan)

31 - Josko Gvardiol (RB Leipzig)

32 - Julián Álvarez (Manchester City)

33 - Christopher Nkunku (RB Leipzig)

34 - Alisson (Liverpool)

35 - Martin Odegaard (Arsenal)

36 - João Cancelo (Manchester City)

37 - Gavi (Barcelona)

38 - Ángel Di María (Juventus)

39 - Toni Kroos (Real Madrid)

40 - Khvicha Kvaratskhelia (Nápoles)

41 - Joshua Kimmich (Bayern Munique)

42 - David Alaba (Real Madrid)

43 - Yassine "Bono" Bounou (Sevilha)

44 - Rúben Dias (Manchester City)

45 - Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

46 - Theo Hernández (Milan)

47 - Alexis Mac Allister (Brighton)

48 - Rodrigo De Paul (Atlético Madrid)

49 - Sofyan Amrabat (Fiorentina)

50 - Cody Gakpo (Liverpool)

51 - Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

52 - Victor Osimhen (Nápoles)

53 - Rodri (Manchester City)

54 - Ederson (Manchester City)

55 - Ilkay Gundogan (Manchester City)

56 - Antonio Rudiger (Real Madrid)

57 - Riyad Mahrez (Manchester City)

58 -Marcus Rashford (Manchester United)

59 - Luis Díaz (Liverpool)

60 - Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

61 - Richarlison (Tottenham)

62 - Gabriel Jesus (Arsenal)

63 - Hakim Ziyech (Chelsea)

64 - Alphonso Davies (Bayern Munique)

65 - Marquinhos (Paris Saint-Germain)

66 - Dusan Vlahovic (Juventus)

67 - Éder Militão (Real Madrid)

68 - Marcelo Brozovic (Inter)

69 - Ousmane Dembélé (Barcelona)

70 - Lautaro Martínez (Inter)

71 - Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)

72 - Cristian Romero (Tottenham)

73 - Nicoló Barella (Inter)

74 - Mike Maignan (Milan)

75 -Thiago Silva (Chelsea)

76 - Hugo Lloris (Tottenham)

77 - Fabinho (Liverpool)

78 - Mehdi Taremi (FC Porto)

79 - Azzedine Ounahi (Angers)

80 - Kalidou Koulibaly (Chelsea)

81 - Lisandro Martínez (Manchester United)

82 - Darwin Núñez (Liverpool)

83 - Aleksandar Mitrovic (Fulham)

84 - Kyle Walker (Manchester City)

85 - Raphael Varane (Manchester United)

86 - Dayot Upamecano (Bayern Munique)

87 - Ciro Immobile (Lázio)

88 - Declan Rice (West Ham)

89 - Frenkie de Jong (Barcelona)

90 - Bruno Guimarães (Newcastle)

91 - Manuel Neuer (Bayern Munique)

92 - Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)

93 - Rodrygo (Real Madrid)

94 - Reece James (Chelsea)

95 - Serge Gnabry (Bayern Munique)

96 - Sandro Tonali (Milan)

97 - Andrew Robertson (Liverpool)

98 - Leroy Sané (Bayern Munique)

99 - Gabriel Barbosa (Flamengo)

100 - Otamendi (Benfica)