Médico que ajudou a salvar Eriksen orador em webinar organizado pela Liga

Morten Boesen marca presença numa iniciativa agendada para quarta-feira.

Morten Boesen, médico da Federação Dinamarquesa de Futebol, que teve um papel fundamental no socorro a Eriksen, jogador que colapsou no Europeu, no encontro com a Finlândia, será orador num webinar organizado pela Liga.

A iniciativa, marcada para quarta-feira, dia 13 de outubro, tem como objetivo "debater temas relevantes do futebol profissional, como a segurança médica de forma a reforçar a aposta na profissionalização dos agentes desportivos", segundo informa a Liga.

Morten Boesen marcará presença no primeiro painel, que tem como tema "Planeamento integrado de segurança médica", moderado pela jornalista Cláudia Lopes.

A segunda parte do Webinar terá como ponto central a "Importância das Infraestruturas para um melhor produto TV", contando com as presenças de Helena Pires, diretora executiva da Liga, Sérgio J. Sánchez Castañer, diretor de produção TV - LaLiga, José María Cervantes, diretor de Infraestruturas de Estádios - LaLiga e Enric Solano, Deputy Diretor Enertika.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas AQUI