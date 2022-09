Médico insultou árbitra e foi condenado: "P***, o teu lugar é na cozinha"

Em causa um momento ocorrido num jogo de iniciados da Associação de Futebol do Porto, em 2021.

O Tribunal Judicial da Comarca do Porto confirmou esta sexta-feira a decisão da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) e condenou um médico a pagar uma multa de 750 euros por insultos a uma árbitra durante um jogo de iniciados da Associação de Futebol do Porto, segundo informa o Diário de Notícias.

Os insultos ocorreram no dia 21 de dezembro de 2021, durante uma partida entre o Foz FC e o Panter Force, a contar para a primeira divisão do escalão de sub-16 da AF Porto. Descontente com a atuação de Diana Moreira, árbitra assistente, o médico chamou-a "p***" várias vezes e proferiu insultos machistas como "o teu lugar é na cozinha, é lá que devias estar".

O indivíduo já havia sido condenado à mesma sentença pela APCVD, após considerar que incorreu num comportamento de "incumprimento do dever de usar de correção, moderação e respeito relativamente a um agente desportivo".

O médico ainda interpôs um recurso à decisão, vendo agora o Tribunal Judicial confirmar a punição aplicada.