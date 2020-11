Materiais desportivos para todos: projeto em marcha

Campanha de um grupo de amigos em parceria com o "Futebol para a vida". Objetivo é recolher junto de quem tem em excesso e distribuir a quem precisa.

Ari Xavier tem 21 anos de idade, mora em Barrosas e conta com 11 anos de ligação ao futebol. Recentemente, quis oferecer dois pares de chuteiras que já não utilizava, publicou nas redes sociais e recebeu "mais de 30 mensagens". "Uma delas sobressaiu e lançou a ideia", destaca. Já lá vamos. "Tratava-se de um diretor desportivo de um clube relativamente perto da minha área de residência , revelando que na sua equipa havia alguns jogadores da formação sem o mínimo material desportivo para a prática, treinando de sapatilhas e sem caneleiras. Fiquei muito transtornado", confessou.

Tento ter expectativas realistas, mas todas as pessoas com quem falei se mostraram na disposição de ajudar. Estou confiante e acredito que, sabendo do propósito, as pessoas vão ajudar com aquilo que puderem"

De imediato decidiu para quem seriam os dois pares de botas que colocou à disposição e pensou numa forma de fazer chegar mais material desportivo e a mais pessoas. No fundo, em ajudar quem mais precisa com material que muitos jogadores de futebol, amadores ou profissionais, têm em excesso. Ari reuniu com os parceiros da "Show Yourself", página de redes sociais em que expõe vídeos de futebolistas à procura do sonho. Ao todo são quatro elementos e o projeto está em marcha. "Tento ter expectativas realistas, mas todas as pessoas com quem falei se mostraram na disposição de ajudar. Estou confiante e acredito que, sabendo do propósito, as pessoas vão ajudar com aquilo que puderem", afirmou.

No processo conta agora com uma ajuda inesperada e que marcou pontos em tempos de pandemia. O "Futebol para a vida", projeto que há meses ficámos a conhecer por se ter destacado a ajudar jogadores e famílias que, sem ordenados, ficaram em situação periclitante, juntou-se à campanha. Ao contactar a página "Campeonato de Portugal-Campeonato das Oportunidades" nossa parceira, esta indicou que o melhor parceiro para este tipo de projeto seria o "Futebol para a vida." Eles não hesitaram e mostraram toda a disponibilidade em ajudar-nos com qualquer aspeto que fosse necessário. Sabendo nós da visibilidade e valores da página acreditamos que melhor parceria era impossivel", congratula-se.

A ideia é, agora, fazer o projeto crescer e levar ajuda a todo o país. "O nosso principal objetivo é conseguir ajudar o maior número de pessoas possível. É difícil, mas vamos trabalhar nesse sentido. Vamos recolher, essencialmente, materiais essenciais para a prática desportiva, que neste caso são chuteiras e caneleiras", enumera, apesar de todos os materiais serem bem vindos. "Numa primeira fase, em algumas zonas, definimos pessoas da nossa confiança e com conhecimento de causa, que sabem quem realmente precisa. Outro dos nossos parceiros é a Associação Nacional Futebol de Rua, que ficou bastante agradecida e confirmou que, infelizmente, o que não faltam são desportistas sem materiais adequados à prática. Além disto, esperamos que as pessoas possam entrar em contacto connosco, através da showyourself (Facebook e instagram),e nós teremos todo o gosto em ajudar, recolher e reencaminhar materais", explicou.

A campanha está na rua desde o início desta semana.