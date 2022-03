Mata, Davies e outros futebolistas unem-se para angariar fundos para a Ucrânia

Redação com Lusa

A iniciativa do Alto Comissariado das Nações Unidas para OS Refugiados (ACNUR) e do Programa Alimentar Mundial (PAM), designada "Futebol pela Ucrânia", visa pedir donativos aos adeptos do "desporto-rei" para ajudar os mais de 10 milhões de afetados

O espanhol Juan Mata, o canadiano Alphonso Davies e outros futebolistas vão ser os rostos de uma campanha de angariação de fundos promovida pelas Nações Unidas para apoiar as vítimas da ofensiva militar russa na Ucrânia.

A iniciativa do Alto Comissariado das Nações Unidas para OS Refugiados (ACNUR) e do Programa Alimentar Mundial (PAM), designada "Futebol pela Ucrânia", visa pedir donativos aos adeptos do "desporto-rei" para ajudar os mais de 10 milhões de afetados (3,8 milhões de refugiados em países vizinhos e 6,5 milhões de deslocados internos).

Mata, colega dos portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot no inglês Manchester United, foi campeão europeu pela Espanha precisamente no torneio disputado na Ucrânia e na Polónia, em 2012.

O canadiano de origem liberiana Davies, que representa o clube alemão Bayern Munique, o sírio Mahmud Dahud, do também germânico Borussia Dortmund, e o guarda-redes bósnio Asmir Begovic, dos ingleses do Everton, são outros atletas participantes e que foram eles próprios refugiados nas suas vidas.

A inglesa Lucy Bronze (Manchester City) e a norueguesa Ada Hegerberg (Lyon) são outros dos rostos desta campanha humanitária.

Leia também Sporting "Fui para o Sporting ganhar menos do que pagavam Benfica e FC Porto" É nos gregos do OFI que o avançado Luiz Phellype vai dando sinais de vida, depois de ter abandonado o Santa Clara. Ligado aos leões por mais duas épocas, admite, em entrevista a O JOGO, que gostaria de ter jogado cinco minutos no ano do título.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.151 civis, incluindo 103 crianças, e feriu 1.824, entre os quais 133 crianças, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.