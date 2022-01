Martim, o menino que sonha ir ao Dragão

Estádio do Dragão

Esta iniciativa foi levada a cabo por Tiago Velho, treinador do Bougadense, que leiloa camisolas para ajudar famílias e que promoveu 220 ceias natalícias graças à ajuda de atletas.

Pedro Gonçalves tem-se destacado em realizar sonhos de crianças, posando para fotos e assinando camisolas sempre que vai ao Norte de Portuga.

Logo depois do jogo com o Casa Pia, antes da pausa natalícia, o natural de Vidago pagou alguns meses de compras a uma família carenciada, dispondo-se a solidarizar-se com quem não tinha forma de ter uma refeição para a consoada.

Pizzi, Bruno Fernandes, Rafa, Rúben Dias, Diogo Dalot, André Almeida e Sérgio Conceição também têm ajudado. O treinador do FC Porto é, aliás, um dos que se disponibilizou para encontrar-se com jovens. Martim, de quatro anos, é um desses casos: o pai está tetraplégico e o menino tem o sonho de ir ao Dragão conhecer o técnico azul e branco e ter uma camisola para mostrar ao pai, revela a O JOGO, Tiago Velho.