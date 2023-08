Marítimo volta a ser derrotado no TAD: em causa estava licenciamento do Estrela

Tribunal Arbitral do Desporto voltou a decidir a favor da Liga.

O Marítimo voltou a ser derrotado no Tribunal Arbitral do Desporto. Depois de ter visto o TAD indeferir por unanimidade a providência cautelar apresentada contra a Liga, estando em causa a inscrição do Boavista, viu agora o mesmo tribunal decidir a favor do organismo que rege o futebol profissional no que toca ao licenciamento do Estrela da Amadora.

O emblema insular alegava que o capital social do Estrela, formação que derrotou os madeirenses no play-off, não cumpria os requisitos do regime jurídico das Sociedades Desportivas.

Há cerca de duas semanas, o TAD também já tinha indeferido uma providência cautelar apresentada pelo Covilhã, despromovido à Liga 3, contra a Liga, relativa ao processo de licenciamento do Leixões, do segundo escalão.