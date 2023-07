Marítimo vence Caldas no segundo teste da pré-época

Redação com Lusa

Os leões do Almirante Reis somaram a segunda vitória em jogos de preparação para a nova época, após terem vencido a equipa B, na Madeira, por 3-0

O Marítimo, que vai disputar a II Liga, venceu esta quarta-feira o Caldas, da Liga 3, por 1-0, no primeiro particular disputado no estágio em Rio Maior, tendo o golo solitário ficado a cargo de Carlos Parente.

O encontro disputado no Estádio Municipal de Rio Maior, local onde os verde rubros se encontram a realizar o estágio entre 9 e 15 de julho, terminou com a vitória dos madeirenses.

O único golo do encontro frente aos pelicanos, que realizaram também o segundo ensaio, após ter levado a melhor ao União de Leiria (1-0), recém-promovido à II Liga de futebol, ficou a cargo do avançado brasileiro Carlos Parente ao cair do pano, promovido por Tulipa ao plantel principal maritimista e que marca pelo segundo jogo consecutivo.

O sucessor de José Gomes no cargo iniciou o embate que decorreu à porta aberta com Marcelo Carné, Igor Julião, Matheus Costa, Moisés Mosquera, Fábio China [o único utilizado nas duas partes da partida], René Santos, Bruno Xadas, Val Soares, Bernardo Gomes, Lucas Silva e Higor Platiny.

Pelos insulares apenas o guardião Pedro Gomes, Vítor Costa, André Vidigal e Diogo Mendes não foram utilizados.

O Marítimo vai realizar o terceiro teste diante do Sporting, na sexta-feira, às 18:00, em Alcochete, à porta fechada.