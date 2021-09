Mário Narciso: "Vamos dar tudo para voltar a ter sucesso"

Redação com Lusa

Após a eliminação no último Mundial, tendo perdido o título, Portugal prepara-se agora para enfrentar Ucrânia, Suíça e Itália na corrida à final da Liga Europeia

O selecionador nacional de futebol de praia, Mário Narciso, anteviu um jogo "difícil" esta quinta-feira, ante a Ucrânia, para a Liga Europeia, na Figueira da Foz, mas garantiu a vontade de vencer e dar "uma boa resposta" inicial.

"Estamos ansiosos pela competição. Queremos dar uma boa resposta, depois de um Mundial onde não conseguimos ter êxito. Temos já este novo objetivo pela frente e vamos dar tudo para voltar a ter sucesso", declarou o técnico.

Portugal terá de passar a fase de grupos da Liga Europeia, em que defronta Ucrânia, esta quinta-feira, Suíça, na sexta-feira, e Itália, no próximo sábado, para poder chegar à final da competição, marcada para domingo.

A seleção contará, para isso, com um apoio "especial" dos adeptos portugueses nas bancadas do recinto na Figueira da Foz, que "ajuda sempre", como se estivesse "mais um jogador" na areia, nota Mário Narciso.

Sobre a Ucrânia, espera um jogo complicado, porque as duas equipas "conhecem-se muito bem", com "algumas fórmulas para chegar com maior facilidade ao golo" previstas pelos portugueses.

A Praia de Buarcos recebe igualmente a Liga Europeia feminina, na qual Portugal defronta a Inglaterra (quinta-feira, Suíça (sexta), e República Checa (sábado), para chegar à superfinal (domingo).

O selecionador Alan Cavalcanti depreende que a equipa lusa deu uma "resposta muito boa" e está "muito motivado e com grande vontade" para enfrentar este desafio.