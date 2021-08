Mário Narciso: "Não estou preocupado por ter perdido este jogo"

Selecionador nacional admitiu, este domingo, a justiça do triunfo de Senegal sobre Portugal, no Mundial, mas relativizou o adiamento do apuramento, para o qual revelou otimismo

Análise: "O Senegal jogou bem, teve bastante mérito e também a sorte do jogo nos momentos cruciais. É um justo vencedor. Não estou preocupado por ter perdido este jogo. Preocupa-me é se não ganhar o próximo, pois aí é que vamos embora para casa. Mas tenho esperanças de seguir em frente."

Jogo com Uruguai: "Às vezes é melhor jogar contra uma equipa que também tem o nervo de querer ganhar do que jogar contra uma que está descontraída, sem nada a perder. São duas equipas com possibilidade de seguir em frente. Eu penso que tenho melhor equipa do que o Uruguai, mas é preciso mostrá-lo."

Ausências: "Tivemos mais dois azares. O Elinton [Andrade], que não vai poder jogar o próximo jogo [foi expulso ante o Senegal], e o Belchior, que sofreu uma lesão grave e não vai poder jogar. Os outros jogadores vão, de certeza, fazer tudo para compensar a falta destes dois".